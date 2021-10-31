31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Elche 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Vinicius Jr. Real’i sırtladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi Vinicus Junior'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

El Clasico'da Barcelona deplasmanında aldığı galibiyetin ardından geçen hafta kendi sahasında Osasuna ile 0-0 berabere kalarak 2 puan bırakan Real Madrid, Elche deplasmanından galibiyetle dönmeyi bildi.

Real Madrid'in gollerini 22 ve 73. dakikada Vinicius Junior attı. Elche'nin tek golünü ise 86'da Pere Milla attı.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Real Madrid, 24 puana ulaştı ve Real Sociedad ile zirveye ortak olmaya devam etti. Elche ise 10 puanda kaldı.

Real Madrid'in genç hücumcusu Vinicius Junior, bu sezon 11. maçında 7. golünü kaydetti.

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