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DÜNYADAN FUTBOL

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'ten Burak Yılmaz açıklaması!

Hocası açıkladı! Burak Yılmaz...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 Giriş Tarihi: 28.10.2021

Fransa Ligue 1'de 1-1 biten Brest maçının 77. dakikasında oyundan alınan ve direkt olarak soyunma odasının yolunu tutan Burak Yılmaz hakkında, hocası Jocelyn Gourvennec açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, 1-1 berabere biten Brest maçının 77. dakikasından oyundan alınan ve direkt olarak soyunma odasına giden Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

"BURAK YILMAZ HARİKA BİR OYUNCU"

Fransız basınına konuşan Gourvennec, "Burak Yılmaz harika bir oyuncu ve sahada her şeyini veriyor. Her üç dört günde bir kulüpte, milli takımda oynuyor, yorgun düşüyor ve çok enerji kaybediyor.

BURAK YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ

Burak Yılmaz, Brest maçında yaptığı hareketten dolayı özür diledi, başkan da gördü. Gol atamayınca sıkıntı yapıyor ve bunu dışarı yansıtıyor. Ancak biz Burak Yılmaz'a güveniyoruz. O çok deneyimli bir forvet oyuncusu ve bu tartışılmaz. Tecrübesiyle bize yardımcı olmaya devam etsin. Özür dilemesine de gerek yok. Hüsrana uğradığını ve performansından dolayı memnun olmadığını anlayabiliyoruz. Bizden özür dilemesine gerek yok" dedi.

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