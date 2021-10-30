30 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 0-3 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ManU Tottenham’a acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda TottenhamCristiano Ronaldo'nun 39, Edinson Cavani'nin 64 ve Marcus Rashford'ın 86. dakikalarda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk olduğu Tottenham'ı 3-0 yendi.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 39, Edinson Cavani'nin 64 ve Marcus Rashford'ın 86. dakikalarda attığı gollerle galip geldi.

Ligde 4 hafta sonra kazanan Manchester United, 17 puanla 5. sıraya çıktı. Tottenham ise 15 puanla 8. basamağa geriledi.
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