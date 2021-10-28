Mourinho'dan dikkat çeken fotoğraf! Stadın merdivenlerinde yemek yerken görüntülendi
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir fotoğraf yayınladı. Portekizli teknik adam stadın merdivenlerinde yemek yerken çekilen bir görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Roma'nın Cagliari'yi 2-1 yendiği maçın ardından İnstagram hesabından stadın merdivenlerinde yemek yerken görüntülendiği bir fotoğraf paylaştı.
Napoli'ye karşı ihraç edildiği için Cagliari maçında takımını yalnız bırakan Mourinho, "Maç bitti... 3 puan... İyi yemek soyunma odasına giremiyorum." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
İtalyan basınında bu durum, Avrupa maçında alınan ağır yenilgiden sonra geçen zor haftaya biraz mizah katmak istediği şeklinde yorumlandı.
Roma hafta içi Uefa Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 kaybederek tarihi bir yenilgi almıştı.
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