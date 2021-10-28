28 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mourinho'dan dikkat çeken fotoğraf! Stadın merdivenlerinde yemek yerken görüntülendi

Dikkat çeken kare! Jose Mourinho...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.10.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çeken bir fotoğraf yayınladı. Portekizli teknik adam stadın merdivenlerinde yemek yerken çekilen bir görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Roma'nın Cagliari'yi 2-1 yendiği maçın ardından İnstagram hesabından stadın merdivenlerinde yemek yerken görüntülendiği bir fotoğraf paylaştı.

Napoli'ye karşı ihraç edildiği için Cagliari maçında takımını yalnız bırakan Mourinho, "Maç bitti... 3 puan... İyi yemek soyunma odasına giremiyorum." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İtalyan basınında bu durum, Avrupa maçında alınan ağır yenilgiden sonra geçen zor haftaya biraz mizah katmak istediği şeklinde yorumlandı.
Roma hafta içi Uefa Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 kaybederek tarihi bir yenilgi almıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona’nın hocası belli oldu! Barcelona'nın hocası belli oldu!
Hocası açıkladı! Burak Yılmaz... Hocası açıkladı! "Burak Yılmaz..."
Güney Amerika’dan FIFA’ya rest! Güney Amerika'dan FIFA'ya rest!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör