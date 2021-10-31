31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 0-3 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea, deplasmanda Newcastle United'ı Reece James (2) ve Jorginho'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United ile karşılaşan lider Chelsea, 65 ve 77. dakikalarda Reece James, 81. dakikada penaltıdan Jorginho'nun attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla 25 puana çıkan Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Newcastle United, 4 puanla 19. sırada kaldı.

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