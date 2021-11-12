Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor.

Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya Milli Takımı sahasında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Steaua Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İKİNCLİĞİ KAYBETTİLER

Romanya, Kuzey Makedonya'nın galip geldiği haftada 2 puan kaybı yaşadı ve grupta 2. sırayı Kuzey Makedonya'ya kaptırdı.

CICALDAU 11'DEN BAŞLADI MORUTAN SONRADAN GİRDİ

Galatasaray'ın yıldızları Cicaldau ve Morutan da İzlanda karşısında forma şansı buldu. Cicaldau zorlu karşılaşmaya 11'de başlarken, Morutan 68. dakikada oyuna dahil oldu.

J GRUBU

1- ALMANYA: 24

2- K. MAKEDONYA: 15

3- ROMANYA: 14

4- ERMENİSTAN: 12

5- İZLANDA: 9

6- LİHTENŞTAYN: 1

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