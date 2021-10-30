Manchester City - Crystal Palace maçı CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Manchester City - Crystal Palace maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Manchester City ile Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.





MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Crystal Palace maçı saat 17:00' de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Silva, Rodri, Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden, Grealish

Crystal Palace: Guaita, Ward, Mitchell, Guehi, Andersen, Kouyate, McArthur, Edouard, Gallagher, Ayew, Zaha

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