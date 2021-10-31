Liverpool 2-2 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, sahasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Henderson ve Mane'den gelirken, konuk takımın gollerini Mwepu ve Trossard kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Liverpool, 4. dakikada Jordan Henderson'ın golüyle öne geçti. 24. dakikada Sadio Mane, farkı ikiye çıkaran golü attı.
Brighton, 41. dakikada Enock Mwepu ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Konuk ekip 65. dakikada Leandro Trossard ile skoru eşitledi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puanı 22 oldu. Brighton 16 puana ulaştı. Liverpool, gelecek hafta West Ham United'a konuk olacak. Brighton ise Newcastle United'ı ağırlayacak.
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