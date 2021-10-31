31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü'lü Leicester Arsenal'e mağlup

Arsenal Çağlar Söyüncü’yü üzdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'i Magalhaes ve Smith Rowe'un golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti.

King Power Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan Arsenal, 5. dakikada Gabriel Magalhaes ve 18. dakikada Emile Smith Rowe'un golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, 14 puanda kalan Leicester City ise 10. sıraya geriledi.

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