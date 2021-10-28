28 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu!

Barcelona’nın hocası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ronald Koeman ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Katalan ekibinde boşalan teknik direktörlük koltuğuna B takımını çalıştıran Sergi Barjuan getirildi.

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergi Barjuan getirildi.

Barcelona, B Takımı'nı çalıştıran Sergi Barjuan'ın geçici olarak A Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

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