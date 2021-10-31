31 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-1 Alaves (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona yine kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Barcelona, evinde Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü Depay kaydederken, Alaves'in golü Luis Rioja'dan geldi.

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etti.

Barrcelona'daki teknik direktör değişikliğinin ardından oynanan ilk maçta Nou Camp'ta oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinciyarısına hızlı başlayan Barcelona, 49. dakikada Depay'ın golüyle maçta öne geçen taraf oldu. Luis Rioja Alaves adına attığı golle skoru dengeledi. kalan dakikalarda Barcelona, Riqui Puig, Alex Balde ve Ezzalzouli gibi altyapıdan yetişen oyuncularını sahaya sürerek skoru değiştirmeye çalıştı ancak bu isteğinde başarılı olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Barcelona böylelikle La Liga'da son 5 haftada sadece 1 kez galibiyet almış oldu.

Geçici teknik direktör Sergi Barjuan'ın da ilk kez göreve yaptığı maçın ardından Barcelona 16 puana yükseldi, Alaves ise 10 puanda kaldı.
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