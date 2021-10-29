TRANSFER HABERLERİ - Newcastle United Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard'ı istiyor!
Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katması beklenen Newcastle'ın hedefindeki ilk isim Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı 305 milyon pounda satın alan Prens Mohamed bin Selman'ın desteklediği konsorsiyum, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Üst seviye bir takım kurmak için harekete geçen yeni yönetim, gündemine birçok ismi alırken ESPN'de yer alan habere göre kulübün yeni gözdesi Real Madrid'de gözden düşen Eden Hazard...
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan Belçikalı futbolcunun ara transfer döneminde Premier Lig'e yeniden dönebileceği ifade ediliyor. Eden Hazard'ı isteyen kulüpler arasında, oyuncunun eski takımı Chelsea de var...
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 115 milyon euro karşılığında 2019'da transfer olduğu Real Madrid'de bugüne kadar toplam 52 karşılaşmaya çıkarken 5 gol attı ve 9 da asist yaptı. Belçikalı yıldızın Madrid kariyerine yaşadığı sakatlıklar damga vurdu.
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