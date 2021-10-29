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SPOR HABERLERİ - İspanyollardan flaş iddia! "Cristiano Ronaldo Manchester United'ın başına geçebilir"

Flaş iddia! Ronaldo ManU’nun başına geçebilir
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Liverpool'a tarihi farkla yenilen Kırmızı Şeytanlar'da, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği gündemde. ManU'dan ayrılması beklenen Norveçli hocanın yerine, takımın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçebileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek büyük ses getiren Manchester United, Premier Lig'de adeta yıkımı yaşıyor. Son 4 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Norveçli teknik direktörün yerine geçmesi için ise çarpıcı bir aday gündemde.

RONALDO İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ OTURDU

İspanya'dan Sports gazaetesi, Solskjaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronaldo'nun geçebileceğini iddia etti. 36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle birlikte çalıştığına vurgu yapılarak tecrübelerinden söz edildi.

SÜRPRİZ OLMAZ

Antonio Conte'den olumsuz yanıt alan Manchester United yöneticilerinin Cristiano Ronaldo'ya böyle bir teklif sunmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı. Ryan Giggs, Manchester United forması giyerken son döneminde hem oyuncu hem de geçici menajerlik görevini üstlenmişti.

CRİSTİANO RONALDO BU SEZON NE YAPTI?

Cristiano Ronaldo ikinci Manchester United kariyerinde şu ana kadar 8 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Premier Lig'de 5 maçta 3 gole imza atan yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.

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