28 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

SON DAKİKA: Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sona erdi

Barcelona’da Koeman dönemi sona erdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

La Liga ekiplerinden Barcelona, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve kötü gidişatını sürdüren Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Katalan ekibi, Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman'ın görevine son verildiğini duyurdu.

2020/2021 sezonunun başında Barcelona'nın başına geçen 58 yaşındaki çalıştırıcı, İspanyol kulübüyle çıktığı 67 maçta 1,96 puan ortalaması yakaladı.

La Liga'da çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Barcelona, topladığı 15 puanla 9. sırada bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise E Grubu'nda mücadele eden Katalan ekibi, 3 maçta topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

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