29 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERLERİ - Çin Ligi'nde büyük kriz! Sezon tamamlanacak mı?

Çin Ligi’nde büyük kriz! Sezon tamamlanacak mı?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Son yıllarda önemli bir yatırım yapılan Çin futbolu, iflasın eşiğine kadar geriledi. Daha önce Jiangsu Kulübü’nün iflasıyla başlayan süreç, Hebei ve Guangzhou Evergrande takımlarının da ekonomik krizde olduğunu açıklamasıyla birlikte büyüdü. Ülkede ligin tamamlanıp tamamlanmayacağı ise merak konusu. İşte detaylar...

Çin futbolunda darbeler üst üste gelmeye devam ediyor. Daha önce Jiangsu Kulübü'nün iflasıyla başlayan süreç, Hebei ve Guangzhou Evergrande takımlarının da ekonomik krizde olduğunu açıklamasıyla birlikte büyüdü ve ülkede ligin ikinci yarısının başlama tarihi ertelendi.

Bu kulüplerin yanı sıra Chongqing ve Qingdao takımları da mali krizde. Belirsizlik sadece ligin başlamasıyla sınırlı değil, ligin tamamlanıp tamamlanmayacağı da büyük bir soru işareti.

YATIRIMCILAR ÇEKİLİNCE

Yatırımcıların ve sponsorların yavaş yavaş çekilmesiyle birlikte 6 aydan fazladır futbolculara maaşları ödenemiyor. Bu sadece Süper Lig kulüplerinin sorunu değil. Pek çok kulüp tamamen kapatılma noktasına geldi.

Pandemi sonrası dönemde yabancı futbolculara getirilen maaş sınırı dışında kulüplerin Futbol dışı ticari ilişkilerinin yasaklanması birçok yıldız futbolcunun Çin'den ayrılmasına sebep oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
ManU’da Pogba depremi! ManU'da Pogba depremi!
IFAB değişikliğe gidiyor! Kural kalıcı olabilir IFAB değişikliğe gidiyor! "Kural kalıcı olabilir"
FIFA’ya o federasyondan rest! Katılmıyoruz FIFA'ya o federasyondan rest! "Katılmıyoruz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör