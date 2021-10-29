29 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz'dan PSG Lille maçında asist!

Burak Yılmaz’dan PSG karşısında asist!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Fransa Ligue 1'in iki güçlü takımı PSG ve Lille 12. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında David'in golüyle 1-0 öne geçen Lille'de, asisti milli oyuncumuz Burak Yılmaz yaptı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonki şampiyonluk yarışının iki temsilcizi PSG ve Lille karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında David'in golüyle 1-0 öne geçen Lille'de, asisti Burak Yılmaz yaptı.

İşte o pas;



*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

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