TRANSFER HABERLERİ: Inter Lautaro Martinez'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Lautaro Martinez'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. 24 yaşındaki yıldız, bu sezon 12 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans gösterdi. | Transfer haberleri

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Inter, Lukaku'yu takımda tutamamıştı. Lacivert siyahlılar Belçikalı yıldızın partneri Lautaro Martinez ile ise nikah tazeledi. Arjantinli yıldız kendisini 2026 yılına kadar Inter'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

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