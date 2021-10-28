FUTBOL HABERLERİ - Ballon d'Or (Altın Top) ödülününün kazananı ortaya çıktı! İşte o isim...

Daha önce Ronaldo ve Messi gibi dünyanın en iyi futbolcularının kazandığı Ballon d'Or ödülünü bu sene kimin alacağı merak konusu. İki süper yıldızın favori olarak gösterilmediği bu yılki Altın Top ödülünün kazananı merak edilirken, flaş bir belge ortaya çıktı. İşte sızan belgeye göre bu senenin kazananı...

Dünyanın en iyi futbolcuları olarak kabul edilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun favori gösterilmediği bu yılki Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için geri sayıma geçildi. 29 Kasım'da yapılacak tören öncesi ödülü kimin kazanacağı merakla beklenirken, yaşanan skandal gelişme ödül töreninin heyecanını azalttı...

Sızdığı iddia edilen bazı belgelere göre 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi belli oldu.

Yılın öne çıkan isimleri arasında Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Jorginho ve Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema gibi daha birçok aday var. Ancak, sosyal medyada dolaşan Robert Lewandowski'nin ödülü kazandığını işaret eden fotoğraf, yarışa bir anlamda gölge düşürdü.

-2021 BALLON D'OR ÖDÜLÜ'NÜ LEWANDOWSKI'NİN!

Fotoğraftaki bilgiye göre, Polonyalı yıldız 627 oyla listenin başında, Messi ikinci sırada, Karim Benzema ise üçüncü sırada yer alıyor.

Listede Cristiano Ronaldo dokuzuncu, Luka Modric ise 12. sırada kendine yer buldu. PSG'nin yıldızları Mbappe 6, Neymar 19. basamakta.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir olay Luka Modric'in Ballon d'Or'u kazandığı 2018 yılında da yaşanmıştı.

2021 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

2021 Ballon d'Or ödülü için oylama kapanmış durumda. 29 Kasım'da yapılacak ödül töreninde bu listenin doğru olup olmadığı merakla bekleniyor.

France Football, dünyanın en iyi oyuncuları listesini yayınladı. Ballon d'Or ödülü için hazırlanan 30 kişilik adaylar arasında Bayern Münih'ten Robert Lewandowski bu yıl ödülün favorisi konumunda.

BALLON D'OR ERKEK ADAYLARI KİM?

Mahrez, Kante, Haaland, Bonucci, Mount, Kane, Donnarumma, Benzema, Sterling, Barella, Pedri, Messi, Bruno Fernandes, Chiellini, Modric, De Bruyne, Neymar, Rúben Dias, Lautaro, Kjaer, Lewandowski, Salah, Jorginho, Azpilicueta, Lukaku, Gerard Moreno, Cristiano Ronaldo, Foden, Mbappe ve Luis Suarez.

BALLON D'OR KADINLAR ADAYLARI KİM?

Sandra Panos, Irene Paredes, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso ve Like Martens. Diğer 15 aday ise: Magdalena Eriksson, Marie-Antoinette Katoto, Sam Kerr, Stina Blackstenius, Wendie Renard, Samantha Mewis, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Jessie Fleming, Ashley Lawrence, Christine Sinclair, Ellen White, Christiane Endler, Fran Kirby ve Kadidiatou Diani.

EN İYİ GENÇ OYUNCU ADAYLARI

Mason Greenwood, Bukayo Saka, Pedri, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna ve Nuno Mendes.

EN İYİ KALECİ ADAYLARI

Donnarumma, Ederson, Schmeichel, Edouard Mendy, Courtois, Keylor Navas, Emi Martínez, Neuer, Oblak ve Handanovic.

Sızdırılan 2021 Ballon d'Or listesi

1- Robert Lewandowski (Bayern Münih)

2- Lionel Messi (PSG)

3- Karim Benzema (Real Madrid)

4- Mohamed Salah (Liverpool)

5- Jorginho (Chelsea)

6- Kylian Mbappe (PSG)

7- N'Golo Kante (Chelsea)

8- Erling Haaland (Dortmund)

9- Cristiano Ronaldo (Manchester United)

10- Kevin de Bruyne (Manchester City)

11- Gianluiggi Donnarumma (PSG)

12- Luka Modric (Real Madrid)

13- Giorgio Chiellini (Juventus)

14- Harry Kane (Tottenham)

15- Bruno Fernandes (Manchester United)

16- Ruben Dias (Manchester City)

17- Romelu Lukaku (Chelsea)

18- Pedri (Barcelona)

19- Neymar (PSG)

20- Riyad Mahrez (Manchester City)

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