18 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Didier Drogba Dünya Sağlık Örgütü'nün Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi oldu!

Drogba Dünya Sağlık Örgütü’nün Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Didier Drogba, Dünya Sağlık Örgütü'nün Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

Kariyerinde Chelsea, Marsilya gibi ekiplerde oynayan ve bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba, Dünya Sağlık Örgütü'nün Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

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