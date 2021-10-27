Zeki Çelik için sıraya girdiler! Transfer...
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla şampiyon olan Zeki Çelik'e Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu. 24 yaşındaki yıldızı Fiorentina, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham'ın takip ettiği öğrenildi.
Lille'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Zeki Çelik, Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden oldu. Zeki ile ilgilendiği konuşulan kulüpler: Fiorentina, Inter, Atletico Madrid ve Tottenham...
Milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili transfer dedikoduları artıyor. İtalya basınında çıkan habere göre; Fiorentina ile Inter, başarılı beki kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Zeki için İspanya'dan Atletico Madrid ile İngiltere'den Tottenham'ın da ilgisi var.
2018 yazında 2.5 milyon euro karşılığında İstanbulspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun kontratı 2023'te sona erecek.
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