16 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 0-5 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool deplasmanda farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oldukça üstün bir oyun sergileyen kırmızılılar, mücadeleden 5-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi. Liverpool'a galibiyeti getiren goller, Firmino (2), Salah (2) ve Mane'den geldi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Liverpool deplasmanda Watford ile karşı karşıya geldi.

Vicarage Road'da oynanan karşılaşma Kırmızılar'ın 5-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, Firmino (2), Salah (2) ve Mane'den geldi.

Liverpool bu galibiyet ile puanını 15'e çıkardı.

OZAN SÜRE ALMADI

Watford'un Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Ozan Tufan, zorlu karşılaşmada görev alamadı.

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