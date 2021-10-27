27 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 1-2 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juve son dakikada yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

İtalya Ligi'nin 10. haftasında Juventus ile Sassuolo kozlarını paylaştı. Zorlu maçta Sassuolo, 44. dakikada Frattesi'nin golüyle öne geçti ancak Juventus, McKennie ile 76. dakikada skoru eşitledi. Misafir takım, Maxime Lopez'in 90+5. dakikadaki golüyle Juventus'u sahadan puansız gönderdi. | Son dakika spor haberleri

Haftaya liderin 10 puan arkasında 6. sırada giren Juventus, puan tablosunun ortalarında yer alan Sassuolo'yu ağırladı.

Sassuolo, 44. dakikada Frattesi'nin golüyle öne geçti ancak Juventus, McKennie ile 76. dakikada skoru eşitledi. Misafir takım, Maxime Lopez'in 90+5. dakikadaki golüyle Juventus'u sahadan puansız gönderdi.

Sassuolo'da forma giyen milli futbolculardan Kaan Ayhan 90, Mert Müldür de 87 dakika ter döktü.

Sassuolo puanını 14'e çıkarırken, Juventus 15 puanda kaldı.

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