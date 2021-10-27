27 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sporting-Famalicao: 2-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Sporting kupaya galibiyetle başladı!
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Son dakika spor haberleri... Portekiz Lig Kupası'nda sahasında Famalicao'yu ağrılayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, rakibini 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası 3. Tur B Grubu'ndaki ilk maçında Famalicao'yu 2-1 yendi.

Portekiz Premier Lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Sporting Lizbon, ağırladığı Famalicao'yu Ugarte'nin 8 ve Santos'un 61. dakikadaki golleriyle mağlup etti. Famalicao'nun golü ise 90. dakikada Tavares'ten geldi.

Beşiktaş, 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 4. hafta maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.



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