27 Ekim 2021, Çarşamba
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Sporting-Famalicao: 2-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Son dakika spor haberleri... Portekiz Lig Kupası'nda sahasında Famalicao'yu ağrılayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, rakibini 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası 3. Tur B Grubu'ndaki ilk maçında Famalicao'yu 2-1 yendi.
Portekiz Premier Lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Sporting Lizbon, ağırladığı Famalicao'yu Ugarte'nin 8 ve Santos'un 61. dakikadaki golleriyle mağlup etti. Famalicao'nun golü ise 90. dakikada Tavares'ten geldi.
Beşiktaş, 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 4. hafta maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.
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