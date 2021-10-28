Real Madrid 0-0 Osasuna (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya Ligi'nin 11. haftasında Real Madrid, evinde oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı. Ligde bu sezon üçüncü beraberliğini alan Real Madrid, puanını 21'e çıkararak, averajla liderliğe yükseldi. Osasuna ise 19 puanla 6. sırada yer aldı. | Son dakika spor haberleri
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde bu sezon üçüncü beraberliğini alan Real Madrid, puanını 21'e çıkararak, averajla liderliğe yükseldi.
Osasuna ise 19 puanla 6. sırada yer aldı.
Haftanın diğer önemli maçlarında, Real Betis sahasında Valencia'yı 4-1 yendi, Sevilla da deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid (1 maçı eksik), Sevilla (1 maçı eksik), Real Betis ve Real Sociedad olarak sıralanan ligin zirvesindeki 4 takımın da 21 puanı bulunuyor.
Real Sociedad, 28 Ekim akşamı deplasmanda oynayacağı Celta Vigo maçından puan alması durumunda lider olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...