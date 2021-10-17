17 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wanda Nara'dan flaş Mauro Icardi paylaşımı! "Aileni mahvettin"

Wanda Nara’dan flaş Icardi paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinin ilişkileri son buluyor. Nara Instagram hesabından önce Arjantinli oyuncuyu takipten çıktı, ardından yaptığı flaş paylaşım dikkat çekti. İşte detaylar...

Her yaptıkları gündem olan PSG'nin yıldız futbolcusu Icardi ile Wanda Nara çifti ayrılmanın eşiğinde. Nara'nın Instagram'dan Arjantinli futbolcuyu takipten çıkardıktan sonra yaptığı paylaşım büyük ses getirdi.

"AİLENİ MAHVETTİN"

Wanda Nara yaptığı paylaşımda, "Bir o.... için aileni mahvettin" ifadelerini kullandı. Nara daha önce Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. Yıldız futbolcu için Lopez'den ayrılan Nara'nın yakın zamanda Icardi'yle olan evliliğini de bitirmesi bekleniyor.

AYRILIĞA CHINA SUAREZ SEBEP OLDU

İkilinin ilişkilerini bitirme noktası na getirenin Arjantinli oyuncu China Suarez olduğu öne sürüldü. Icardi'nin Suarez'le uzun süredir gizli aşk yaşadığı ve Wanda Nara'nın bu ilişkiden haber dar olunca Arjantinli yıldız futbolcuyu terk ettiği ifade edildi.

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