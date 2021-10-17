17 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Lazio'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya maçın son düdüğüyle ortalık bir anda karıştı. Yaka paça birbirine giren oyuncular arasından Laziolu futbolcu Felipe Anderson kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

Galatasaray’ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Lazio, İtalya Serie A'nın sekizinci hafta mücadelesinde Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı. Karşılaşma sırasında ve sonrasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavgalar maçın önüne geçti. İşte olaylı derbinin hikayesi...

Galatasaray’ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı!

12'DE PENALTI KARARI

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk takım Inter oldu. 12'nci dakikada kazanılan penaltı kararı sonrası topun başına Ivan Perisic geçti. Hırvat yıldız, beyaz noktada hata yapmayarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray’ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı!

64'TE BİR KEZ DAHA BEYAZ NOKTA

Mücadelede dakikalar 64'ü gösterdiğinde hakem yine beyaz noktayı işaret etti. Bu kez penaltıyı kazanan taraf ev sahibi Lazio oldu. Topun başına geçen Ciro Immobile, kaleciyi yanıltarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Maça 1-1'lik eşitlik geldi.

Galatasaray’ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı!

81'DE LAZIO ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 81'inci dakikasında ev sahibi Lazio öne geçti. Felipe Anderson, çok şık bir gol atarak takımı adına üstünlük golünü kaydetti. Bu golle skor ev sahibi ekip lehine 2-1'e geldi.

Galatasaray’ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı!

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Gol sonrası sevinmeye çalışan Felipe Anderson, Inter kalecisi Handanovic tarafından çekildi. Bu olay sonrası iki takım oyuncuları arasında büyük bir gerilim yaşandı. Mücadelenin hakemi; Milinkovic-Savic, Anderson, Martinez ve Dumfries'i sarı kartla cezalandırdı. Bu gerginlik oyunu yaklaşık 3 dakika duraklattı.

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