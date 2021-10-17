Galatasaray’ın rakibi Lazio ile Inter arasındaki maçta kavga çıktı!

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Gol sonrası sevinmeye çalışan Felipe Anderson, Inter kalecisi Handanovic tarafından çekildi. Bu olay sonrası iki takım oyuncuları arasında büyük bir gerilim yaşandı. Mücadelenin hakemi; Milinkovic-Savic, Anderson, Martinez ve Dumfries'i sarı kartla cezalandırdı. Bu gerginlik oyunu yaklaşık 3 dakika duraklattı.

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