27 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 1-0 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan Torino’yu tek golle yıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada sezona iyi bir başlangıç yapan Milan, orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlılar, 14. dakikasında Fransız golcü Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın son dakikalarında konuk ekip bazı fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Torino'yu 1-0 mağlup etti. Puanı 28 ulaşan kırmızı-siyahlıları, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Milan galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda, Spezia ile Genoa 1-1 berabere kalırken, Salernitana ise Venezia'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Serie A'nın 10. haftasında çarşamba 6 maç, 28 Ekim Perşembe günü de tek maç oynanacak.

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