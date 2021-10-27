Borussia Dortmund 2-0 Ingolstadt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Kupası 2. Tur maçında Borussia Dortmund, evinde Ingolstadt'ı konuk etti. Mücalede, Thorgan Hazard'ın attığı 2 gol sonrası Dortmund'un galibiyetiyle sonuçlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Ingolstadt ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund iki golle kazandı. Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 72 ve 81. dakikalarda Thorgan Hazard kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund, kupada 3. tura yükseldi. Ingolstadt ise Almanya Kupası'na veda etti.

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