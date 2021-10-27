27 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 2-0 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leeds’i deviren Arsenal çeyrek finalde!
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Giriş Tarihi: 27.10.2021

İngiltere Lig kupasında heyecan sürüyor. Son 16 Turu maçında Arsenal evinde konuk ettiği Leeds United'ı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Chambers ile 69. dakikada Nketiah'tan geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna giren Chambers, saniyeler sonra golünü atarak eşitliği bozmayı başaran isim oldu. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Arsenal, evinde Leeds United ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Chambers ile 69. dakikada Nketiah'tan geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna giren Chambers, saniyeler sonra golünü atarak eşitliği bozmayı başaran isim oldu.

Çeyrek finale yükselen Arsenal'in rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak.

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