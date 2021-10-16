Liverpool'un yıldızı James Milner'dan tarihi başarı! Premier Lig'de üst üste 18 sezonda...

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un yıldız oyuncusu James Milner, olağanüstü performansını sürdürmeye devam ediyor. 35 yaşındaki İngiliz, ligde üst üste 18 sezonda da asist yapmayı başardı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Takımın deneyimli oyuncularından James Milner ise kendi adına tarihi bir başarıya imza attı. 35 yaşındaki İngiliz, Liverpool'un deplasmanda Watford ile karşılaştığı maçta Roberto Firmino'nun golünde asist yaparak, üst üste 18 sezonda da Premier Lig'de asist yapan oyuncu olma ünvanına erişti.

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