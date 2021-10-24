24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) El Clasico'da gülen taraf Real Madrid!

El Clasico’da gülen taraf Real Madrid!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

İspanya La Liga'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. Ligin 10. haftasında El Clasico'da 2 dev kulüp Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Real Madrid oldu. Konuk takımın golleri David Alaba ve Lucas Vázquez'den geldi. Barça'nın tek sayısı ise Agüreo'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaştı.

El Clasico'da karşı karşıya gelen iki tarafta Barcelona maça, Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati ve Memphis ilk 11'iyle başladı.

Real Madrid ise Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo ve Benzema 11'iyle sahada yer aldı.

Müsabakada konuk takım, 32. dakikada David Alaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı atakların olduğu maçta Real Madrid, 90+4'te Lucas Vázquez ile farkı 2'ye çıkardı.

Barça 90+7'de Agüreo'nün golüyle farkı 1'e indirse de dev maçta kazanan taraf Real Madrid oldu.

Bu sonuçla Barcelona 9 hafta sonunda 15 puanla 8. sırada kalırken, Real Madrid ise 20 puanla liderliğini sürdürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Udinese 1 puanı uzatmalarda kaptı! Udinese 1 puanı uzatmalarda kaptı!
Çağlar’lı Leicester deplasmanda kazandı Çağlar'lı Leicester deplasmanda kazandı
Londra derbisinde kazanan West Ham Londra derbisinde kazanan West Ham
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör