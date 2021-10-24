Barcelona 1-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) El Clasico'da gülen taraf Real Madrid!
İspanya La Liga'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. Ligin 10. haftasında El Clasico'da 2 dev kulüp Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Real Madrid oldu. Konuk takımın golleri David Alaba ve Lucas Vázquez'den geldi. Barça'nın tek sayısı ise Agüreo'dan geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaştı.
El Clasico'da karşı karşıya gelen iki tarafta Barcelona maça, Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati ve Memphis ilk 11'iyle başladı.
Real Madrid ise Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo ve Benzema 11'iyle sahada yer aldı.
Müsabakada konuk takım, 32. dakikada David Alaba'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda karşılıklı atakların olduğu maçta Real Madrid, 90+4'te Lucas Vázquez ile farkı 2'ye çıkardı.
Barça 90+7'de Agüreo'nün golüyle farkı 1'e indirse de dev maçta kazanan taraf Real Madrid oldu.
Bu sonuçla Barcelona 9 hafta sonunda 15 puanla 8. sırada kalırken, Real Madrid ise 20 puanla liderliğini sürdürdü.
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