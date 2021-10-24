24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Nice 3-2 Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET) Nice'den Lyon maçında muhteşem geri dönüş!

Nice’den müthiş geri dönüş!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

Fransa Ligue 1'de haftanın maçında Nice sahasında Lyon'u konuk etti. Allianz Riviera'da oynanan mücadelede Lyon 2-0 öne geçse de Nice karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Nice'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Atal, 89. dakikada penaltıdan Delort ve 90+3. dakikada Guessand attı. Konuk ekip Lyon'un gollerini ise 34. dakikada Ekambi ve 68. dakikada Aouar kaydetti.

Fransa Ligue 1'de 11. hafta karşılaşmasında Nice, Lyon'u ağırladı.

Allianz Riviera'da oynanan müsabaka, Nice'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nice'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Atal, 89. dakikada penaltıdan Delort ve 90+3. dakikada Guessand attı. Konuk ekip Lyon'un gollerini ise 34. dakikada Ekambi ve 68. dakikada Aouar kaydetti.

Lyon'da Kadewere, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Nice, son 4 maçta 3. galibiyetini aldı ve 19 puanla 2. sırada yer aldı. 3. mağlubiyetini alan Lyon ise 16 puanla 7 sırada yer buldu.

Nice, gelecek hafta Marsilya'yı konuk edecek. Lyon ise Lens'i ağırlayacak.
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