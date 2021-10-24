24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 0-0 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli ilk puan kaybını Roma’da yaşadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 9. haftasında lider Napoli, başkent deplasmanında Roma'ya konuk oldu. Zorlu mücadele 0-0 berabere bitti. Maçtan beraberlikle ayrılan Napoli, puanını 25 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Roma ise 16 puanla 4. sırada yer aldı. | Son dakika spor haberleri

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, sezona 8'de 8 yaparak çok iyi bir başlangıç yapan lider Napoli ile hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 yenilmesi nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Roma karşılaştı.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki ekip yine birbirlerinin kalesinde tehlike yaratan gol pozisyonlarına girse de topu ağlarla buluşturamadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, protestosu sebebiyle maçın 19. dakikasında müsabaka hakemi Davide Massa'dan sarı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de maç sonunda kırmızı kart gördü.

Lig lideri Napoli, bu sezonki ilk puan kaybını Roma deplasmanında yaşadı. Maçtan beraberlikle ayrılan Napoli, puanını 25 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Roma ise 16 puanla 4. sırada yer aldı.

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