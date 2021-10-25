Atletico Madrid 2-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Real Sociedad ile 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid ile Real Sociedad, Wanda Metropolitano'da kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
Real Sociedad'ın golleri 7. dakikada Alexander Sörloth ve 48. dakikada Alexander Isak'tan gelirken, Atletico Madrid'in gollerini 61 ve 77. dakikada Luis Suarez kaydetti.
Atletico Madrid bu sonuçla puanını 18'e yükselterek 4. sırada kendine yer buldu. Puanını 21'e yükselten Real Sociedad ise maç fazlasıyla zirvede yer aldı.
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, 28 Ekim Perşembe günü TSİ 22.30'da Levante deplasmanına konuk olacak. Real Sociedad ise aynı gün saat 20.00'de deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak.
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