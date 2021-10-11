11 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arjantin 3-0 Uruguay (MAÇ SONUCU-ÖZET) Messi'nin golünde Muslera'dan büyük hata

Muslera’nın hatasını Messi affetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Güney Amerika elemeleri maçında Arjantinle Uruguay karşı karşıya geldi. Galatasaray forması giyen Muslera'nın 90 dakika görev aldığı mücadeleden ev sahibi Arjantin 3-0 üstünlükle ayrıldı. Muslera ayrıca Messi'nin golünde büyük bir hata yaptı.

Arjantin ile Uruguay dün gece kozlarını paylaştı. Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Lo Celso, Paredes gibi oyuncularıyla dikkat çeken Arjantin, rakibini 3-0 mağlup etti. Arjantin'in galibiyet gollerini Lionel Messi, De Paul ve Martinez attı.

MUSLERA'DAN HATALI GOL

Bu sezon Galatasaray'da da yediği hatalı gollerle eleştirilerin hedefinde yer alan Fernando Muslera dün gece de hatalı bir gol yedi.

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