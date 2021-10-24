24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Marsilya 0-0 PSG (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cengiz Ünder'li Marsilya PSG ile yenişemedi

Cengiz’li Marsilya PSG ile yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Paris Saint-Germain (PSG) ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

Ligue 1'in 11. haftasında Marsilya ile PSG, Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geldi

Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

CENGİZ 67 DAKİKA SAHADA KALDI

Marsilya'da Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika oyunda kaldı.

HAKIMI KIRMIZI KART GÖRDÜ

PSG'de Achraf Hakimi, mücadelenin 57. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Marsilya bu sonuçla puanını 18'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Puanını 28'e çıkaran PSG ise zirvedeki yerini korudu.

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında PSG, 29 Ekim Cuma günü TSİ 22.00'de Lille'i konuk edecek. Marsilya ise 31 Ekim Pazar günü TSİ 22.45'te deplasmanda Clermont ile karşılaşacak.

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