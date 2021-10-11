Cristiano Ronaldo rekora doymuyor! Portekiz milli takımı...
Portekiz milli takımının yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Katar ile oynanan karşılaşmada görev alarak 181. kez milli formayı giyerek Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu unvanının sahibi oldu.
Portekiz milli takımının yıldız ismi Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor. Katar ile oynanan hazırlık maçında 181. kez milli formayı giyen Ronaldo, Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu unvanının sahibi oldu.
Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi yeni bir rekora imza attı. Katar maçına ilk 11'de başlayan Ronaldo, 181. kez milli formayı giyerek bu alanda lider oldu.
Portekizli yıldız İspanyol oyuncu Sergio Ramos'un sahibi olduğu rekoru geride bıraktı.
Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncuların sıralaması;
Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç
Sergio Ramos - İspanya: 180 maç
Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç
Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç
Iker Casillas - İspanya: 167 maç
SON 11 MAÇTA 10 GOL
Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.
REKORUNU GELİŞTİRDİ
Milli takımlarda en çok gol atan youncu konumunda bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle rekorunu geliştirdi. Ronaldo gol sayısını 112'ye çıkardı.
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