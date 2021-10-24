Manchester United 0-5 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Salah şov yaptı Liverpool farklı kazandı
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı Salah (3), Keita ve Jota'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çaldı.
Zorlu geçmesi beklenen müsabakayı 5-0 kazanan Liverpool gövde gösterisi yaptı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah (3) Keita ve Diogo Jota kaydetti.
Öte yandan Manchester United'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Paul Pogba, 60. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Liverpool 2. sırada yer aldı. Manchester United ise 14 puanla 7. sırada bulunuyor.
PREMIER LİG'İN EN GOLCÜ AFRİKALISI: SALAH
Liverpool'un formda oyuncusu Mohamed Salah, Manchester United maçında şov yaptı. 3 golle yıldızlaşan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de 106 golle lig tarihinin en golcü Afrikalı oyuncusunu konumunda bulunuyor.
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