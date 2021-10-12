Lionel Messi Diego Armando Maradona'ya özendi! O fotoğraf...
PSG'ye transfer olan Lionel Messi 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay'ı 3-0 yendikleri maçta, Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona'ya özendi. İşte o anlar...
Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, Uruguay'ı konuk etti. Arjantin, başkent Buenos Aires'teki Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladığı Uruguay'a, 38. dakikada yıldız oyuncusu Lionel Messi, 44. dakikada Rodrigo de Paul ve 62. dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 üstünlük sağladı.
Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı. Uruguaylı kaleci, özellikle Messi'nin kaleye yönelerek golle sonuçlanan ortasına yaptığı hatalı çıkışla dikkati çekti.
Messi milli formayla 80. golüne imza attı. Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi, 80 gole ulaşan ilk Güney Amerikalı oyuncu olurken; Uruguay karşısındaki bir pozisyonda ise akıllara Maradona'nın ikonik fotoğrafı geldi.
Neredeyse 1 yıl önce 60 yaşında vefat eden Maradona'nın, 1982 Dünya Kupası'nda Belçika karşısındaki bir fotoğrafı unutulmazlar arasına girmişti.
Tarihi anın bir benzeri Arjantin-Uruguay maçında tekrar yaşandı. Lionel Messi, ceza sahası içerisinde topu kontrol ederken; bir anda etrafında Uruguaylı oyuncular belirdi. Topu bekletmeden sağ kanada açan Messi, gol pozisyonunu başlattı.
Uruguaylı altı oyuncu Messi'nin pası sonrası pozisyon almakta geç kaldı, arka direğe gönderilen topu Lautaro Martinez boş ağlarla buluşturdu ve Arjantin'in üçüncü golünü kaydetti.
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