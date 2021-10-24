24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Eski futbolcu David Beckham 2022 Dünya Kupası'nın yüzü olacak! İşte İngiliz yıldıza ödenecek olan o rakam...

Beckham’a Dünya Kupası için servet! İşte o rakam...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

2022 Dünya Kupası heyecanı yaşanmaya başladı. Turnuva yaklaştıkça yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Eski futbolcu David Beckham'ın turnuvanın yüzü olacağı ifade edildi. İngiliz yıldız bu anlaşma karşılığında 170 milyon Euro kazanacak. İşte detaylar...

David Beckham, 2022 Dünya Kupası'nın yüzü olmak için 170 milyon euro alacak.

2022 FIFA Dünya Kupası için 6 Haziran 2019 tarihinde başlayan elemeler, Haziran 2022'de tamamlanacak.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ve Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk turnuva olacak.

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