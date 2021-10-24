24 Ekim 2021, Pazar

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Inter 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

Inter ile Juventus yenişemedi! Hakan Çalhanoğlu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 Giriş Tarihi: 24.10.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 9. hafta maçında Inter evinde Juventus'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü Edin Dzeko atarken, konuk takımın golü penaltıdan Dybala kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı. | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 9. hafta maçında Inter sahasında Juventus'u ağırladı. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 17. dakikada Edin Dzeko atarken, konuk takımın golünü 89. dakikada penaltıdan Dybala kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 61 dakika sahada kaldı.

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