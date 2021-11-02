02 Kasım 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 2-1 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cenk Tosun 7 ay sonra kadroda!

Wolves evinde Everton’ı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Wolverhampton ile Everton karşı karşıya geldi. Wolverhampton maçı Kilman ve Raul Jimenez'in golleriyle 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Everton'ın tek golü ise Iwobi'den geldi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında Wolverhampton ile Everton Molineux Stadium'da kozlarını paylaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı Wolverhampton 2-1 kazanarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Maçta gol perdesini turuncularda 28. dakikada Max Kilman açtı. 32'de Raul Jimenez sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-0 ev sahibi ekip önde kapattı. Everton, 66. dakikada Alex Iwobi ile farkı bire indirse de devamını getiremedi. Mücadele Wolverhampton'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

CENK TOSUN SÜRE ALAMADI

Uzun süredir sakatlığı devam eden ve 7 ay sonra yeniden sahalara dönen milli futbolcu Cenk Tosun, bu maçta yedekler arasındaydı. Everton Teknik Direktörü Rafael Benitez golcü oyuncuya şans vermedi.

WOLVES 7. SIRAYA

Bu galibiyetin ardından Wolverhampton 16 puanla 7. sıraya yükseldi. Everton ise 14 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tottenham’da Espirito dönemi sona erdi! Gündemdeki isim... Tottenham'da Espirito dönemi sona erdi! Gündemdeki isim...
Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı! Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı!
Enes Ünal Getafe’yi zafere taşıdı Enes Ünal Getafe'yi zafere taşıdı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör