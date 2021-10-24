24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Real Madrid maçında ilk 11'ler belli oldu! | El Clasico saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Real Madrid | İlk 11’ler belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. 2 dev İspanyol kulübü Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan dorukta. Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaşacak. El Clasico öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar...

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı saat 17:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati, Memphis.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo, Benzema.

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