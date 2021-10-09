09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter'den Erling Haaland açıklaması! "2 milyon Euro'ya alıyorduk!"

Haaland’ı 2 milyon Euro’ya alıyorduk!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus'ta görev yaptığı dönemde Erling Haaland'ı 2 milyon E uro'ya alabilme fırsatını kaçırdığını ifade etti. Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde Juventus'a transfer etmek istediklerini belirten Marotta, "Ama son anda vazgeçtik. Şimdi onun için konuşulan paraları gördükten sonra Haaland için Serie A defteri kapandı diyebiliriz. İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takım yok." şeklinde konuştu. | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in CEO'luğunu yapan Guiseppe Marotta, daha önceden bir diğer İtalyan devi Juventus'ta aynı görevi yaptığı esnada Erling Haaland'ı çok ucuza transfer etme ihtimallerinin olduğunu açıkladı.

Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde Juventus'a transfer etmek istediklerini belirten Marotta, "Ama son anda vazgeçtik. Şimdi onun için konuşulan paraları gördükten sonra Haaland için Serie A defteri kapandı diyebiliriz. İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takım yok." şeklinde konuştu.

Ocak 2020'de transfer olduğu Dortmund'da 67 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu 68 gol atıp 19 da asist yaptı.

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