Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
İspanya La Liga'nın 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona ile Real Madrid kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid (El Clasico) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Real Madrid maçı 24 Ekim Pazar günü saat 17:15'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, De Jong; Dest, Depay, Fati
Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI EKSİKLER
Barcelona'nın eksikleri;
Sakatlık: Pedri (diz), Martin Braithwaite (diz), Ousmane Dembele (diz), Ronald Araujo
Şüpheli: Jordi Alba (ayak bileği)
Real Madrid'in eksikleri;
Sakatlık: Dani Ceballos (ayak bileği), Gareth Bale
Şüpheli: Eden Hazard (kas), Dani Carvajal (baldır), Luka Jovic (ayak bileği), Isco (sırt), Karim Benzema (belirtilmemiş)
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