24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Real Madrid maçı canlı anlatım (El Clasico maçı canlı izle)

Barcelona-Real Madrid | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. 2 dev İspanyol kulübü Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaşıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

İspanya La Liga'da heyecan dorukta. Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden Barcelona ile Real Madrid Camp Nou'da kozlarını paylaşıyor. El Clasico'nun canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı saat 17:15'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati, Memphis.

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo, Benzema.

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