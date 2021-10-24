Ajax PSV maç sonucu: 5-0 (Ajax PSV maç özeti)
Hollanda Eredivisie'de Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, sahasında PSV'yi Berghuis, Haller, Antony, Klaassen ve Tadic'in golleriyle 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında en yakın rakibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük'ün düdük çaldığı mücadelede kazanan 5-0'lık skorla Ajax oldu.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Berghuis, 56. dakikada Haller, 66. dakikada Antony, 76. dakikada Klaassen ve uzatma dakikalarında Tadic kaydetti.
Bu sonucun ardından Ajax puanını 25'e çıkardı ve liderliğini korudu. PSV Eindhoven ise 21 puanda kaldı.
Hollanda Ligi'nin 11. haftasında Ajax, Heracles ile deplasmanda karşılaşacak. PSV ise kendi sahasında Twente'yi konuk edecek.
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