24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax PSV maç sonucu: 5-0 (Ajax PSV maç özeti)

Ajax PSV’yi 5 golle geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.10.2021

Hollanda Eredivisie'de Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, sahasında PSV'yi Berghuis, Haller, Antony, Klaassen ve Tadic'in golleriyle 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında en yakın rakibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan ve Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük'ün düdük çaldığı mücadelede kazanan 5-0'lık skorla Ajax oldu.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Berghuis, 56. dakikada Haller, 66. dakikada Antony, 76. dakikada Klaassen ve uzatma dakikalarında Tadic kaydetti.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 25'e çıkardı ve liderliğini korudu. PSV Eindhoven ise 21 puanda kaldı.

Hollanda Ligi'nin 11. haftasında Ajax, Heracles ile deplasmanda karşılaşacak. PSV ise kendi sahasında Twente'yi konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Napoli ilk puan kaybını Roma’da yaşadı! Napoli ilk puan kaybını Roma'da yaşadı!
Marsilya - PSG | CANLI Marsilya - PSG | CANLI
Liverpool Man United’ı bozguna uğrattı! Liverpool Man United'ı bozguna uğrattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör