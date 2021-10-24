24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta 1-1 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Udinese 1 puanı uzatmalarda kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Atalanta, evinde Udinese'yi konuk etti. Zorlu mücadele, Udinese'nin 90+4'te Beto ile bulduğu gol sonrası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Atalanta'nın tek sayısı ise Ruslan Malinovskyi ile geldi. | Son dakika spor haberleri

Atalanta ve Udinese, Serie A'nın 9. haftasında Azzurri d'Italia'da kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golü 56. dakikada Ruslan Malinovskyi ile geldi. Udinese ise 90+4. dakikada Beto ile eşitliği sağladı.

Atalanta bu sonuçla 15 puanla 5. sırada yer aldı. Udinese ise 10 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Atalanta gelecek hafta Sampdoria deplasmanına gidecek. Udinese ise evinde Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

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