24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 1-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü'lü Leicester deplasmanda kazandı

Çağlar’lı Leicester deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Brentford'u Tielemans ve Maddison'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Brentford, Leicester City'i ağırladı.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Leicester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Youri Tielemans ve 73. dakikada Maddison attı. Brentford'un tek sayısı ise 60. dakikada Zanka'dan geldi.

ÇAĞLAR 11'DE BAŞLADI

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 68 dakika sahada oldu.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Leicester City, 14 puanla 9. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Brentford ise 12 puanla 12. sırada yer buldu.

Leicester City, gelecek hafta Arsenal'i konuk edecek. Brentford ise Burnley deplasmanına gidecek.

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