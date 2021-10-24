24 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna 2-4 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

İtalya Serie A'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. 9. hafta karşılaşmasında Bologna evinde Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi 4-2 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Milan'a galibiyeti getiren golleri Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer ve Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Bologna'nın golleri kendi kalesine Ibrahimovic ve Musa Barrow'dan geldi.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, Bologna'ya konuk olduğu maçı 4-2 kazandı. Konuk takım, 16. dakikada Rafael Leao, 35. dakikada Davide Calabria, 84. dakikada Ismael Bennacer ve 90. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle galibiyete ulaştı.

Bologna'nın golleri 49. dakikada kendi kalesine Ibrahimovic ve 52. dakikada Musa Barrow'dan geldi. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Adama Soumaoro ve 58. dakikada Roberto Soriano'nun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Yoluna namağlup devam eden Milan, 25 puana çıkarak maç fazlasıyla Napoli'nin bir puan önünde liderliğe yerleşti. Bologna ise 12 puanda kaldı.

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