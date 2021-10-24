Bologna 2-4 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'da heyecan oynanan maçlarla devam etti. 9. hafta karşılaşmasında Bologna evinde Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi 4-2 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Milan'a galibiyeti getiren golleri Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer ve Zlatan Ibrahimovic kaydetti. Bologna'nın golleri kendi kalesine Ibrahimovic ve Musa Barrow'dan geldi.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, Bologna'ya konuk olduğu maçı 4-2 kazandı. Konuk takım, 16. dakikada Rafael Leao, 35. dakikada Davide Calabria, 84. dakikada Ismael Bennacer ve 90. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle galibiyete ulaştı.
Bologna'nın golleri 49. dakikada kendi kalesine Ibrahimovic ve 52. dakikada Musa Barrow'dan geldi. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Adama Soumaoro ve 58. dakikada Roberto Soriano'nun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Yoluna namağlup devam eden Milan, 25 puana çıkarak maç fazlasıyla Napoli'nin bir puan önünde liderliğe yerleşti. Bologna ise 12 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...